BredaPhoto Festival brengt hoop en troost

De twaalfde editie van het BredaPhoto Festival staat in het teken van troost en veerkracht. Van 11 september tot en met 25 oktober 2026 zijn op verschillende locaties in Breda indrukwekkende foto’s en kunstinstallaties te zien.

Gevonden voor jou

Onder de titel "Our Songs Came Through" brengt BredaPhoto verhalen samen die draaien om hoop en het vinden van kracht na moeilijke tijden. Het festival biedt een mix van fotografie, videokunst en immersieve installaties.

Het Chassé Theater in Breda sluit zich aan bij het thema met een uitgebreid programma aan films en theater. In deze voorstellingen wordt onderzocht wat mensen nodig hebben om zich na een tegenslag te herpakken en zorgen om te buigen naar optimisme.

Documentaire en meer

Een van de hoogtepunten tijdens BredaPhoto is de documentaire "Memories of Love Returned" van Ntare Guma Mbaho Mwine. Deze film vertelt het verhaal van een ontmoeting met een dorpsfotograaf in Oeganda en laat zien hoe fotografie herinneringen en familiegeschiedenissen kan verbinden. De documentaire is doorlopend te bekijken in de projectruimte van het Chassé Theater.

BredaPhoto is het grootste fotofestival van de Benelux en wordt elke twee jaar georganiseerd. Het evenement trekt bezoekers van binnen en buiten de regio en biedt een unieke kans om diverse kunstvormen te ontdekken.

Locaties door heel Breda

Het festival vindt plaats op verschillende plekken in de stad en biedt een breed scala aan artistieke uitingen. Van fotografie tot theater: Breda staat deze weken volledig in het teken van kunst die raakt en inspireert.