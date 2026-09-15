Het zuid land wint BNG Theaterprijs 2026

Het Brabantse gezelschap het zuid land heeft de BNG Theaterprijs 2026 gewonnen met hun voorstelling Happy Valley. De prijs werd uitgereikt tijdens het Nederlands Theater Festival in Amsterdam en is de grootste stimuleringsprijs voor opkomend theatertalent.

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Het zuid land, onder artistieke leiding van Hidde Brouwers en Jorg van den Kieboom, ontving de prestigieuze prijs op vrijdag 4 september. De jury was vol lof over de voorstelling Happy Valley, waarin zes jonge spelers een belangrijke rol vervullen. Volgens de jury blinken zij uit in tekstbeheersing, fysiek spel en het gebruik van een treffend decor.

Het gezelschap, dat bekend staat om het betrekken van kinderen in hun voorstellingen, stelt in Happy Valley de keuzes van volwassenen centraal. Het publiek wordt uitgedaagd om na te denken over de eerlijkheid en gevolgen van deze beslissingen. De voorstelling heeft daarmee niet alleen artistieke, maar ook maatschappelijke impact.

Nieuwe plannen

De BNG Theaterprijs, die een geldbedrag van 45.000 euro omvat, kan worden gebruikt om Happy Valley opnieuw op te voeren of te investeren in een nieuw project. Het zuid land was vorig jaar ook al genomineerd, toen met de voorstelling Liberty Bell.

Komend seizoen presenteren de makers hun nieuwe productie Lucky Blue. Deze voorstelling is op vrijdag 15 en zaterdag 16 januari te zien in het Chassé Theater in Breda, waar het gezelschap al langer verbonden is aan het Chassé Cultuurfonds Talent.

Met deze prijs versterkt het zuid land opnieuw hun positie als belangrijke speler in de Nederlandse theaterwereld.