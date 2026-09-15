FC Tilburg start Grote Clubactie voor terras bij nieuwe kantine

FC Tilburg start op 19 september de Grote Clubactie. De opbrengst wordt gebruikt voor het aankleden van het terras bij de nieuwe kantine, met meubels en speeltoestellen.

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De jaarlijkse Grote Clubactie levert FC Tilburg niet alleen veel plezier op, maar ook een mooie financiële bijdrage. Dit jaar willen ze de opbrengst gebruiken om het terras bij de nieuwe kantine te verbeteren. Denk aan nieuwe meubels, een speeltoestel voor de jeugd en andere gezellige toevoegingen.

Spelers krijgen een persoonlijke verkooplink en QR-code om loten te verkopen aan familie, vrienden en kennissen. Een lot kost 3 euro, waarvan 85 procent direct naar de club gaat. Er zijn ook mooie prijzen te winnen voor de beste verkopers. De eerste prijs is een officieel Willem II thuisshirt. Andere prijzen, zoals een frietmaaltijd of een gaming-activiteit, worden verdeeld onder de topverkopers en teams.

Betrokkenheid en clubgevoel

Teams tot en met de O12 en MO13 ontvangen een persoonlijke verkoopkaart om mee te doen. Vorig jaar leverde de actie al een aanzienlijk bedrag op en FC Tilburg hoopt dit jaar opnieuw op een groot succes. De club benadrukt het belang van betrokkenheid, teamwork en een sterk clubgevoel bij deze actie.

Met elke verkocht lot komt FC Tilburg dichter bij het realiseren van een nog aantrekkelijkere accommodatie voor spelers en bezoekers.