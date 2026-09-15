Hilvarenbeek onderzoekt koopgedrag inwoners

De gemeente Hilvarenbeek voert een koopstromenonderzoek uit om het winkelgebied en koopgedrag van inwoners beter te begrijpen. In september en oktober worden veel huishoudens uitgenodigd om mee te doen.

Gevonden voor jou

Met het koopstromenonderzoek wil Hilvarenbeek meer inzicht krijgen in het koopgedrag van haar inwoners. De resultaten kunnen helpen om het winkelgebied aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken. Huishoudens in de gemeente ontvangen deze maand en in oktober een uitnodiging om mee te doen.

Ook inwoners die geen brief hebben gekregen, kunnen deelnemen. Via een online vragenlijst kunnen zij hun informatie delen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer vijftien minuten.

Belang van het onderzoek

De gemeente en ondernemers gebruiken de resultaten om de winkelgebieden en voorzieningen in Hilvarenbeek te verbeteren. De gegevens geven ook inzicht in de ontwikkeling van het koopgedrag in Noord-Brabant. Het vorige koopstromenonderzoek in de regio vond plaats in 2021.

Uitvoering door experts

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de bureaus Ipsos I&O en Movares. Zij verzamelen en analyseren de antwoorden om een compleet beeld te krijgen van het koopgedrag. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website van Koopstromen.