Drugs gevonden bij inval in Bergen op Zoom, drie bewoners opgepakt

Bij een politieactie aan het Wilhelminaveld en in de Infanteriestraat zijn dinsdag drie bewoners aangehouden. De politie viel twee huizen binnen. De bewoners werden in een van die huizen aangehouden. In hetzelfde huis werden verschillende soorten drugs gevonden.

De politie deed onderzoek in de huizen na meerdere meldingen. Waar die meldingen over gingen, is niet duidelijk. Ook de gemeente en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waren betrokken bij de actie.

In een van de huizen vonden agenten verschillende soorten soft- en harddrugs. Die zijn in beslag genomen. De drie aangehouden bewoners worden ervan verdacht betrokken te zijn bij de drugs. De politie wil niet zeggen in welke van de twee straten het huis van de verdachten stond.