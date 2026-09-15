Genomineerden Regenboogaward Roosendaal bekend

Jesse Helmons, Maaike Mathijssen en Ramon Roks maken kans op de Roosendaalse Regenboog Award 2026. De winnaar wordt bekendgemaakt op zondag 11 oktober tijdens Coming Out Roosendaal.

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Uit negen voordrachten heeft de jury drie genomineerden gekozen voor de Roosendaalse Regenboog Award. Deze onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan personen, organisaties of initiatieven die zich inzetten voor de acceptatie en zichtbaarheid van de lhbtiqa+-gemeenschap in Roosendaal.

Jesse Helmons, één van de gezichten van de inclusiecampagne De Club van Roosendaal, inspireert jongeren door openlijk zichzelf te zijn. Maaike Mathijssen biedt ruimte voor het Queer Café Roosendaal en toont dat ook ondernemers een belangrijke rol hebben in inclusie. Ramon Roks zet zich in voor meer acceptatie binnen geloofsgemeenschappen, onder andere door het organiseren van een bedevaart voor queer gelovigen.

Uitreiking in oktober

De winnaar wordt op zondag 11 oktober bekendgemaakt tijdens de voorstelling Hardleers van cabaretier Kim Schuddeboom in schouwburg De Kring. Wethouder Nicole Roeken zal de award uitreiken. De voorstelling maakt deel uit van Coming Out Roosendaal 2026.

Van 1 tot en met 11 oktober organiseert Roosendaal samen met lokale en regionale partners verschillende activiteiten rond Coming Out Dag. Op het programma staan onder andere workshops, theater, een foto-expositie en Pink Saturday. Het volledige programma is te vinden op de website van het evenement.