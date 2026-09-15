Eindhovense moeder heeft kinderen van een massadonor: 'Dat was een shock'

Voor een Eindhovense moeder is de ontdekking dat de donor van haar twee kinderen minstens 199 kinderen heeft verwekt een enorme klap. Ze kreeg de kinderen via het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate en dacht lange tijd dat de man 34 donorkinderen had. "Het voelt echt als een messteek, als bedrog." Stichting Donorkind neemt juridische stappen namens ouders en kinderen die gedupeerd zijn door de Groningse massadonor Simon.

'Heel hard gehuild' Eind augustus ontvingen ouders een brief van de massadonor, waarin hij meldde dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. De moeder kreeg de brief niet rechtstreeks, omdat zij geen contact met hem heeft. "Toen ik die brief zag, heb ik heel hard gehuild. Dat was een shock."

Daarna bleef het volgens de moeder lange tijd rustig. "Ik vond 34 kinderen al best veel. Maar toen dacht ik: it is what it is. We kunnen niet meer terug." In april werd ze via een forum voor halfbroers en -zussen benaderd. Zo kwam ze in contact met andere gedupeerde ouders.

"Ik kwam er vier maanden geleden achter dat het om een massadonor ging", zegt de Eindhovense moeder, die anoniem wil blijven tegen Omroep Gelderland . "Vorig jaar kreeg ik vanuit Rijnstate een brief over een wetswijziging. Ik vroeg wat dat betekende. Toen kwam de melding dat hij 34 kinderen zou hebben verwekt binnen de klinieken."

Op basis van eigen onderzoek met andere ouders vermoedde ze al langer dat het om meer dan 34 kinderen ging. "Maar 199 overtrof al mijn verwachtingen. Dat raakt je diep in je ziel, want het gaat om je kinderen. Je ontneemt hun een deel van hun identiteit, omdat ze nooit al hun halfbroertjes en halfzusjes zullen kunnen ontmoeten. Dat wordt hun ontnomen en dat is heel kwetsend."

'Extra pijnlijk'

Ze raakte in 2017 voor het eerst zwanger met donorzaad van Simon. Dat was hetzelfde jaar waarin de massadonor al in beeld was bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de beroepsvereniging van gynaecologen (NVOG).

Later raakte ze opnieuw zwanger van Simon. Toen was al bekend dat er misstanden rond de donor waren. "Dat maakt het voor mij extra pijnlijk", zegt ze.

"Dit verwacht je niet als je zo'n traject ingaat. Ik dacht het via een kliniek op safe te spelen. En dat blijkt dus niet zo te zijn. Dit is een hele kwalijke zaak, dat ze hiervan op de hoogte waren en mij niet hebben geïnformeerd. Jaren later zijn er ook bij andere moeders kinderen verwekt via deze donor. Dat voelt als een messteek en als bedrog. Dit had je als kliniek moeten voorkomen. Ik kan er gewoon niet bij."

Juridische stappen

De Eindhovense moeder is een van de ruim dertig gedupeerde ouders die via Stichting Donorkind juridische stappen ondernemen tegen de massadonor. "Ik hoop vooral dat hij stopt en inziet dat hij hiermee moet ophouden, omdat hier anders dwangsommen aan verbonden kunnen worden. Hij heeft al genoeg kinderen verwekt en de schade is groot genoeg."

De kinderen van de Eindhovense weten dat ze van een donor zijn, maar niet dat hun biologische vader een massadonor is. "Ik heb altijd open verteld dat er 25 kinderen binnen de normen van een kliniek geboren mogen worden. Maar ze weten niet van die bijna 200. Dat moet met professionele begeleiding en op de juiste manier gebracht worden, want hoe breng je zoiets?"