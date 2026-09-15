Heusden doet mee aan onderzoek naar koopgedrag

Vanaf half september kunnen inwoners van Heusden meedoen aan het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026. Dit onderzoek brengt koopgedrag en tevredenheid over winkelgebieden in kaart. De gemeente Heusden werkt samen met andere Brabantse gemeenten aan dit project, uitgevoerd door Ipsos I&O en Movares.

Gevonden voor jou

Het Koopstromenonderzoek richt zich op hoe inwoners winkelen en boodschappen doen. Daarbij wordt ook gekeken naar de tevredenheid over winkelgebieden. De resultaten helpen gemeenten, winkeliers en horecaondernemers bij het verbeteren van winkelcentra en het aanbod.

Online winkelen neemt steeds verder toe, wat zorgt voor nieuwe uitdagingen in fysieke winkelgebieden. Het onderzoek moet duidelijk maken hoe deze gebieden aantrekkelijk kunnen blijven voor consumenten. Samenwerking tussen gemeenten en ondernemers is hierbij essentieel.

Uitnodigingen verstuurd

In september en oktober ontvangen willekeurig geselecteerde huishoudens een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Deelnemers vullen een vragenlijst in over hun koopgedrag. Huishoudens die geen uitnodiging hebben gekregen, kunnen vanaf 15 september alsnog meedoen via de website.