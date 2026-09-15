Inloopspreekuur in Oudheusden: praat mee over je buurt

Op donderdag 17 september opent Buurthuis de Schakel in Oudheusden van zeven tot acht uur ’s avonds zijn deuren voor een inloopspreekuur. Bewoners kunnen daar in gesprek gaan met leden van het college over ideeën, vragen of zorgen.

Gevonden voor jou

Het inloopspreekuur biedt inwoners de kans om persoonlijk te praten met een wethouder of de burgemeester. Niet alle collegeleden zullen aanwezig zijn, maar er is altijd iemand beschikbaar om mee te denken over kwesties die spelen in de buurt of de gemeente.

De bijeenkomst vindt plaats in Buurthuis de Schakel in Oudheusden. Iedereen is welkom om binnen te lopen en deel te nemen aan het gesprek. Het doel is om te horen wat er leeft onder de inwoners en om samen naar oplossingen te zoeken.

Het inloopspreekuur is laagdrempelig en bedoeld voor iedereen die iets wil delen of bespreken. Of je nu een idee hebt om de buurt te verbeteren, vragen hebt over gemeentelijke zaken, of zorgen wilt uiten, je kunt langskomen zonder afspraak.

Het college van burgemeester en wethouders hoopt met dit initiatief de betrokkenheid van inwoners te vergroten en dichter bij de gemeenschap te staan. Het is een kans om direct contact te leggen en wederzijdse samenwerking te stimuleren.