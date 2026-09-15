Corry Konings vereerd om uitgenodigd voor Prinsjesdag te zijn: 'Geweldig'

Corry Konings heeft dinsdag wel iets heel koninklijks meegemaakt. De zangeres mocht op uitnodiging van commissaris van de Koning Ina Adema naar Den Haag voor Prinsjesdag. Die kans liet ze natuurlijk niet aan zich voorbij gaan. "Dit maak je maar één keer in je leven mee", vertelt ze.

Konings was dinsdag al vroeg op weg van Berkel-Enschot naar Den Haag om niks van de speciale dag te missen. "Ik was er rond kwart voor elf. Eerst kregen we koffie en daarna mochten we plaatsnemen in de Koninklijke Schouwburg", vertelt de zangeres enthousiast. Samen met anderen genodigden uit Brabant zat ze op het balkon van de zaal. Vanaf die plek kon ze iedereen heel goed zien binnenkomen. Bij de komst van de koninklijke familie viel haar oog direct op de outfit van koningin Máxima. "Ze had een witte rok aan en een heel subtiel hoedje op. Ik vond het prachtig. Het liet voor mij zien dat eenvoud de mens siert", licht ze toe.

Langste troonrede sinds eeuwwisseling

De troonrede zelf viel haar alles mee. Hoewel het met 2894 woorden de langste troonrede sinds het jaar 2000 was, vloog de tijd volgens haar voorbij. "Het voelde helemaal niet lang en het was goed te begrijpen. Je kijkt en luistert als je aanwezig bent ook heel anders dan thuis Vooral het gedeelte over woningbouw is Konings het meest bij gebleven. "Veel jongeren kunnen nu geen huis vinden of kopen. Als het goed is wordt daar de komende tijd aan gewerkt." Speciale kleding

Voor zo'n bijzondere dag had Konings extra aandacht besteed aan haar kleding. De zangeres had een donkerblauwe jurk gecombineerd met gouden hakken. Uiteraard had ze ook iets op haar hoofd. "Vroeger droeg ik wel vaker leuke hoeden. Tegenwoordig doe ik dat niet meer zo vaak." Voor Prinsjesdag wilde Konings wel een uitzondering maken. Helemaal uitpakken met haar hoofddeksel vond ze niet nodig, dus hield ze het klein en passend bij haar outfit.

'Het was geweldig'

Na afloop van het officiële gedeelte in de Schouwburg is Konings samen met de anderen genodigden uit Brabant naar een terras gegaan in de stad. Daar had ze onder het genot van een borreltje even de tijd om terug te kijken op de dag en kan ze nog nauwelijks geloven dat ze erbij mocht zijn. "Het was geweldig. Ik ben een gelukkig mens. Alles gaat goed en dit was echt een bucketlist-dingetje." Of ze na deze bijzondere ervaring nog een wens heeft? "Een keer lunchen met de koning en koningin. Dan is het plaatje helemaal compleet", zegt ze lachend.