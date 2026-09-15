Vrouw gewond bij kleine brand in woonzorglocatie in Oosterhout

Een vrouw is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een kleine brand in een woonzorglocatie aan de Keiweg in Oosterhout.

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Het brandje in het appartementencomplex brak rond half zes uit. Het is onduidelijk waardoor het vuur ontstond.

De brandweer kwam met meerdere brandweerwagens naar de brand toe en had de brand snel geblust. De gewonde vrouw is in een ambulance behandeld. Het is niet bekend of ze mee naar het ziekenhuis moest. De straat was door de vele hulpdiensten die op de weg stonden even afgesloten.