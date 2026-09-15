Stuurgroep De Baars bezoekt projectgebied

De leden van stuurgroep De Baars hebben afgelopen maandag het projectgebied bezocht om met bewoners en betrokken partijen te spreken over de toekomst van het gebied.

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De leden van stuurgroep De Baars hebben op maandagmiddag een bezoek gebracht aan het projectgebied De Baars. Tijdens het bezoek spraken ze met bewoners en betrokkenen over de kansen en uitdagingen in het gebied.

Het gesprek heeft de bestuurders een beter beeld gegeven van de vragen, zorgen en ideeën die leven bij de verschillende partijen. Er wordt momenteel gewerkt aan een gebiedsvisie die de opgaven in De Baars op hoofdlijnen zal samenbrengen.

Gebiedsvisie in 2027

De gebiedsvisie wordt in samenwerking met belanghebbenden zoals grondeigenaren, agrariërs, Beekse Bergen, het ETZ ziekenhuis en bewoners opgesteld. De eerste versie van deze visie zal in de eerste helft van 2027 worden voorgelegd aan de gemeenteraden van Hilvarenbeek, Goirle, Oisterwijk, Tilburg en waterschap De Dommel.

Naast de gebiedsvisie wordt op dit moment een Omgevingseffectrapportage uitgevoerd. Dit rapport onderzoekt de impact van verschillende scenario’s voor windenergie en waterberging. De resultaten hiervan worden samen met de uitgewerkte gebiedsvisie rond de zomer gepresenteerd.

Integrale aanpak

In De Baars werken de vier gemeenten en het waterschap samen om duurzame energie op te wekken en oplossingen te vinden voor het veranderende klimaat. Hierbij wordt gekeken hoe deze doelen gecombineerd kunnen worden met wonen, natuurbehoud, landbouw en recreatie.

De plannen hebben als doel om een toekomstbestendig gebied te creëren waarin energie- en klimaatopgaven integraal worden aangepakt. De betrokken partijen blijven hierover met elkaar in gesprek.