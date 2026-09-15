Straatgevechten en PSV-fan met shirt van Mauro Junior: dit gebeurde vandaag

Yannick uit Schijndel organiseert illegale straatgevechten, zogenaamde 'hood fights', hij ziet het al therapie. De 16-jarige Luana de Kort uit Oss had na de wedstrijd PSV-Sparta een onvergetelijk moment met voetballer Mauro Junior. Dit zijn de vijf verhalen die je dinsdag gelezen moet hebben.

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Oud-militair Dominique Schreinemachers uit Molenschot maakt vandaag een bijzondere Prinsjesdag mee. Minister Dilan Yeşilgöz nodigde haar persoonlijk uit voor het evenement in Den Haag. De voormalig helikoptervlieger, die een crash in Afghanistan overleefde, loopt straks naast de minister over de rode loper en woont de troonrede bij vanaf het balkon in de Koninklijke Schouwburg. Lees hier haar verhaal.

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Een ggz-medewerker van Huize Padua in Boekel overleefde vorig jaar ternauwernood een brutale aanval door een patiënt. Patrick H. sloeg verpleegkundige Jan minstens twintig keer op zijn hoofd, ramde zijn schedel op een marmeren bank en probeerde hem te wurgen. De 51-jarige verdachte uit Helmond, die lijdt aan schizofrenie, kreeg twee jaar en vier maanden cel geëist plus tbs met dwangverpleging. Hier lees je het hele verhaal.

De 16-jarige Luana de Kort uit Oss kreeg na de wedstrijd PSV-Sparta een onvergetelijk moment. Gewapend met een Braziliaanse vlag stond ze te wachten op haar held Mauro Júnior, die net was opgeroepen voor het Braziliaans elftal. Tot haar verbazing gaf de PSV-aanvoerder haar zijn gedragen wedstrijdshirt. 'Het was nog helemaal vochtig', vertelt Luana met tranen van geluk. Check het hier.

Een discussie in een parkeergarage in Eindhoven liep vier jaar geleden volledig uit de hand. Een Belgisch stel raakte zwaargewond tijdens een vechtpartij met een groep jongens uit Boxtel, Liempde en Son. De rechtbank sprak van 'zinloos en escalerend geweld' waarbij de vrouw 'als boksbal werd gebruikt'. Een verdachte kreeg drie maanden cel, vier anderen kregen taakstraffen. Lees hun verhaal hier.