Koopkracht studenten Tilburg University blijft vrijwel gelijk

Studenten van Tilburg University merken volgend jaar weinig verschil in hun koopkracht. Volgens berekeningen van het Nibud stijgt deze met slechts 0,4 tot 0,5 procent, afhankelijk van hun woonsituatie.

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Studenten die op kamers wonen houden gemiddeld zeven euro meer over aan het einde van de maand. Voor studenten in een zelfstandige woning, zoals een studio, is de koopkrachtstijging iets hoger door een kleine verhoging van de huurtoeslag. Studenten die een kamer huren hebben geen recht op deze toeslag.

Het Nibud, een onafhankelijke organisatie die jaarlijks koopkracht berekeningen maakt, verwacht dat studenten iets meer zullen verdienen door hun bijbaan of stage. Daarnaast ontvangen zij een lichte verhoging van de basisbeurs en zorgtoeslag. Tegelijkertijd lopen de kosten op voor zaken zoals collegegeld, zorg en andere uitgaven. Hierdoor blijft de financiële verbetering marginaal.

Kleine stijging

In vergelijking met andere huishoudens doen studenten het relatief beter. De meeste Nederlanders gaan er volgend jaar gemiddeld 0,1 procent op achteruit. Dit komt door belastingverhogingen die het kabinet wil doorvoeren. Hoewel de lonen harder stijgen dan de prijzen, zorgt deze maatregel voor een daling in de koopkracht.

Het kabinet heeft enkele controversiële plannen uitgesteld. Zo wordt de verhoging van het eigen risico in de zorg pas in 2028 doorgevoerd. Dit zou studenten jaarlijks 60 euro meer kosten. Een andere maatregel, het verhogen van de basisbeurs voor uitwonende studenten met vijftig euro per maand, gaat pas in studiejaar 2028/2029 in.

Beperkte impact

De Landelijke Studentenvakbond en het Interstedelijk Studenten Overleg hebben kritisch gereageerd op de kabinetsplannen. Hoewel de verhoging van de basisbeurs wordt verwelkomd, vinden zij dat deze niet voldoende is om de financiële druk voor studenten volledig weg te nemen. De vakbond wil meer actie van het kabinet om sociale voorzieningen, zoals betaalbare huisvesting, te verbeteren.

Studenten van Tilburg University zullen de komende jaren dus weinig verbetering merken in hun portemonnee. De impact van de kabinetsplannen blijft voorlopig beperkt, wat voor velen betekent dat ze financieel moeten blijven schipperen.