Huisartsenpraktijk Dr. Deimann in Someren tijdelijk gesloten

De huisartsenpraktijk van dr. Deimann is van maandag 21 tot en met vrijdag 25 september gesloten. Patiënten kunnen voor spoed terecht bij huisartsenpraktijk Lierop in Someren.

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De huisartsenpraktijk van dr. Deimann sluit tijdelijk haar deuren. Van maandag 21 september tot en met vrijdag 25 september is de praktijk niet beschikbaar voor consulten en reguliere zorg.

Tijdens deze sluiting kunnen patiënten voor spoedgevallen contact opnemen met Huisartsenpraktijk Lierop in Someren. Deze praktijk is gevestigd aan het Speelheuvelplein en bereikbaar via telefoonnummer 0492-331856.

Het wordt aangeraden om medicatie tijdig te bestellen, zodat patiënten niet zonder noodzakelijke medicijnen komen te zitten. Voor niet-spoedeisende zaken is het verstandig te wachten tot de praktijk weer geopend is.

De tijdelijke sluiting van de praktijk geldt uitsluitend voor de bovengenoemde dagen. Na vrijdag 25 september is de praktijk weer volledig operationeel.