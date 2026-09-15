Gemeenteraad Rucphen vergadert op 23 september

De gemeenteraad van Rucphen komt op woensdag 23 september bijeen. De vergadering start om half acht ’s avonds in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staan onder meer onderhoudsplannen en jeugdregio’s. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen of volgen via Radio Rucphen.

Gevonden voor jou

Op woensdag 23 september vergadert de gemeenteraad van Rucphen in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Binnentuin 1. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Het publiek is welkom om de vergadering bij te wonen of live te volgen via Radio Rucphen.

Op de agenda staan verschillende onderwerpen, waaronder de actualisatie van het Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen 2027-2036. Ook wordt gesproken over de vaststelling van het TAM-omgevingsplan voor Sprundel, locatie Groenstraat 3A.

Belangrijke thema’s

Andere agendapunten zijn de wensen en bedenkingen rondom de Stichting Rechtspersoon met Wettelijke Taak (RWT) voor het knooppunt Coördinatie Rijk-Regio’s (KCR2). Daarnaast wordt toestemming gevraagd voor het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdregio West-Brabant West.

De voorlopige agenda en vergaderstukken zijn beschikbaar via de website van de gemeenteraad. Na enkele dagen is de vergadering ook terug te luisteren via dezelfde website.