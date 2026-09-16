Brand in garage breidt zich uit naar huis in Geldrop, hond uit tuin gered

Een brand in een garage is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgebreid naar een huis aan de Wilhelminalaan in Geldrop. Een hond is uit de tuin van het huis gered.

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De brand brak even na middernacht uit in de garage van het huis en breidde zich uit naar het huis. Het vuur heeft veel schade aangericht aan de garage en het huis.

De brandweer heeft een hond die in een bench in de tuin lag in veiligheid gebracht. De bewoners wisten met een aantal andere honden op tijd buiten te komen. Niemand raakte gewond bij de brand. De straat was een tijd lang afgezet.

Het vuur brak uit in de garage (foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink).

Het vuur heeft veel schade aangericht (foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink).