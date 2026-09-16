Defensie oefent met helikopters in Geertruidenberg

Defensie houdt deze week een grote oefening in Geertruidenberg. Militairen oefenen missies met helikopters, die lager vliegen dan normaal. Dit kan kort voor hinder zorgen.

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In Geertruidenberg vindt deze week een defensie-oefening plaats. Het gaat om een uitgebreide training waarbij militairen fictieve scenario’s naspelen. Ze maken hierbij gebruik van verschillende soorten helikopters, zoals Chinook en Cougar transporthelikopters en Apache gevechtshelikopters.

Tijdens de oefening vliegen de helikopters lager dan gebruikelijk. Hierdoor zijn ze beter zichtbaar en ook duidelijk hoorbaar in de omgeving. Gemeente Geertruidenberg verleent medewerking aan de oefening, omdat dit volgens hen bijdraagt aan een zo realistisch mogelijke training van defensie, wat belangrijk is voor de veiligheid en vrijheid in Nederland.

Mogelijke hinder

Hoewel defensie probeert overlast te beperken, kan het zijn dat de oefening tijdelijk hinder veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast door de helikopters. De gemeente vraagt hiervoor begrip van de inwoners.

Voor meer informatie over de vliegbewegingen kun je terecht op de website van de luchtmacht. Eventuele schade of klachten kunnen gemeld worden via een speciaal formulier op de website van defensie.