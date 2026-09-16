Fietser met spoed naar ziekenhuis na aanrijding met auto in Uden

Een fietser is woensdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Verlengde Velmolen in Uden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond acht uur op de kruising van de Verlengde Velmolen en de Sesterlaan. Daar botsten een fietser en een automobilist op elkaar. Hulpdiensten, waaronder ambulancepersoneel en politie, kwamen massaal ter plaatse om hulp te verlenen aan het slachtoffer.

Ook een traumahelikopter werd ingezet. Het traumateam landde in de omgeving om hulp te bieden aan het slachtoffer.

Met spoed naar het ziekenhuis

Na behandeling ter plaatse is de fietser met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard en ernst van de verwondingen is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren

De kruising was enige tijd gedeeltelijke afgesloten voor het verkeer.