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Bezwaarschriften over laadpalen in Geertruidenberg besproken
Volgende week woensdag behandelt de gemeente Geertruidenberg bezwaarschriften tegen laadpalen bij drie locaties.
Op woensdag 23 september 2026 organiseert de gemeente Geertruidenberg een openbare hoorzitting. De bijeenkomst vindt plaats om vijf uur ’s middags in het gemeentehuis. Tijdens de zitting worden bezwaren besproken tegen het reserveren van parkeerplaatsen voor elektrische laadpalen.
Het gaat om drie locaties: Dulderpark 2a in Geertruidenberg en Benraatshoef 210 en Baksweer 65 in Raamsdonksveer. Per locatie zijn twee parkeerplaatsen aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. De hoorzitting start om 17:00 uur en duurt tot 18:30 uur.
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