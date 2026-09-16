Steiger mag tijdelijk op stoep bij Havendijkstraat in Geertruidenberg

De gemeente Geertruidenberg heeft toestemming gegeven voor het tijdelijk plaatsen van een steiger op de stoep bij Havendijkstraat 17. Dit is nodig voor schilderwerk.

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Op 9 september 2026 heeft de gemeente een besluit genomen over een aanvraag met zaaknummer Z2026-00000726. Het gaat om het tijdelijk opslaan van roerende zaken, waaronder een steiger. De vergunning is verleend.

De steiger zal worden geplaatst op de stoep bij Havendijkstraat 17. Het doel is om schilderwerk uit te voeren op deze locatie.