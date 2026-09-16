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Vergunning voor muurdoorbraak in Raamsdonksveer verleend
De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor een muurdoorbraak in een woning aan het Anna Blamanpad in Raamsdonksveer.
Het besluit is genomen op 9 september 2026 en heeft betrekking op een interne muurdoorbraak op het adres Anna Blamanpad 2. Het gaat om een technische bouwactiviteit waarvoor de aanvraag is ingediend onder zaaknummer Z2026-00000618.
De vergunning maakt het mogelijk om de bouwactiviteit uit te voeren zoals beschreven in de aanvraag. Het besluit en bijbehorende stukken zijn op verzoek in te zien bij de gemeente Geertruidenberg.
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