Vergunning voor muurdoorbraak in Raamsdonksveer verleend

De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor een muurdoorbraak in een woning aan het Anna Blamanpad in Raamsdonksveer.

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Het besluit is genomen op 9 september 2026 en heeft betrekking op een interne muurdoorbraak op het adres Anna Blamanpad 2. Het gaat om een technische bouwactiviteit waarvoor de aanvraag is ingediend onder zaaknummer Z2026-00000618.

De vergunning maakt het mogelijk om de bouwactiviteit uit te voeren zoals beschreven in de aanvraag. Het besluit en bijbehorende stukken zijn op verzoek in te zien bij de gemeente Geertruidenberg.