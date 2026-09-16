Opslagcontainers toegestaan bij Anemoonlaan in Raamsdonksveer

De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor het opslaan van twee containers, bouwmaterialen en een bouwkeet op parkeerplaatsen nabij de Anemoonlaan 34g in Raamsdonksveer.

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Het besluit is op 9 september 2026 genomen en heeft betrekking op het opslaan van roerende zaken. Het gaat specifiek om twee containers, bouwmaterialen en een bouwkeet, die op de parkeerplaatsen nabij Anemoonlaan 34g mogen worden geplaatst.

De vergunning is onderdeel van zaaknummer Z2026-00000708. Meer informatie over het besluit is op verzoek beschikbaar.