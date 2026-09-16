Vergunning verleend voor stallen in Raamsdonksveer

De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van stallen aan de Werfkampenseweg in Raamsdonksveer.

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Op 10 september heeft de gemeente Geertruidenberg besloten dat de uitlopen van twee stallen op het adres Werfkampenseweg 17 in Raamsdonksveer mogen worden gelegaliseerd. De aanvraag betrof zowel technische bouwactiviteiten als bouwactiviteiten die onder het omgevingsplan vallen.

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn op verzoek in te zien. Voor vragen over de procedure is contact mogelijk via de gemeente Geertruidenberg.