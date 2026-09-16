Rijsbergen: Vergunning verleend voor bedrijfsgebouw en tuinkas

De gemeente Zundert heeft een vergunning verleend voor een bedrijfsgebouw en tuinkas aan de Gelderdonksestraat in Rijsbergen. Het besluit is op 11 september verzonden.

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Het gaat om een vergunning voor het realiseren van een bedrijfsgebouw en tuinkas op het adres Gelderdonksestraat 8, 4891 PD in Rijsbergen. Het besluit omvat onder andere een in- en uitrit en bouwactiviteiten die voldoen aan technische en planologische eisen.

Met deze vergunning kan de aanvrager starten met de bouw op de genoemde locatie. De gemeente heeft de aanvraag beoordeeld en goedgekeurd, waarna het besluit is verzonden.