Opslagloods krijgt groen licht aan Warwickstraat in Steenbergen

De gemeente Steenbergen heeft toestemming gegeven voor de bouw van een opslagloods aan de Warwickstraat.

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Op 14 september 2026 heeft de gemeente Steenbergen een besluit genomen over een aanvraag omgevingsvergunning. Het gaat om de bouw van een opslagloods op een perceel aan de Warwickstraat 57. Het besluit is dezelfde dag naar de aanvrager gestuurd.

De bouw van een opslagloods kan van invloed zijn op de omgeving, bijvoorbeeld door extra verkeer of verandering van het landschap. Bij dit soort plannen moeten vergunningen worden aangevraagd en beoordeeld. Dit besluit is geregistreerd onder nummer 0851Z260400000214.