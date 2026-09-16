Graafwerkzaamheden gemeld bij Hondsbos in Reusel

In Reusel is een melding gedaan voor graafwerkzaamheden bij Hondsbos. Het gaat om het tijdelijk verplaatsen van bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde.

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Op 8 september heeft Aelmans Milieu Voerendaal B.V. een melding gedaan bij de gemeente Reusel-De Mierden. De melding betreft graafwerkzaamheden voor de aanleg van kabels en leidingen op de locatie Hondsbos.

Bij het graven wordt bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde tijdelijk verplaatst. Dit betekent dat de bodem mogelijk vervuild is en extra aandacht vereist. De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en betreft alleen een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken.