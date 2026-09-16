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Ontdek

Bouwvergunningen in Etten-Leur vanaf nu alleen digitaal

De gemeente Etten-Leur heeft de communicatie over bouwvergunningen vanaf 16 september volledig digitaal gemaakt. Brieven via de post worden niet meer verzonden.

Gevonden voor jou

Vanaf 16 september gebruikt de gemeente Etten-Leur een digitale berichtenbox op jeleefomgeving.nl om informatie over bouwvergunningen te delen. Dit betekent dat inwoners geen fysieke post meer ontvangen over hun aanvraag. Alle documenten, zoals brieven en vergunningen, worden voortaan digitaal verzonden.

Bij een aanvraag ontvang je een e-mail met een link naar de berichtenbox. Deze e-mail gaat naar het adres dat je bij de aanvraag hebt opgegeven. Heb je geen e-mail ontvangen? Controleer dan ook je map met ongewenste e-mail, de zogenaamde spambox.

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