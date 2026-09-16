Nieuwe schuur en huisvesting voor werknemers aangevraagd in Etten-Leur

In Etten-Leur zijn deze week meerdere aanvragen ingediend voor bouwprojecten en huisvesting. Het gaat onder meer om een nieuwe schuur en huisvesting voor werknemers.

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De gemeente Etten-Leur heeft deze week diverse omgevingsaanvragen ontvangen. Een van de aanvragen betreft het bouwen van een schuur aan de Nieuwe Kerkstraat. Daarnaast is toestemming gevraagd voor het huisvesten van maximaal twintig werknemers aan de Kroonstraat en drie personen aan de Slotlaan.

Ook is er een aanvraag ingediend voor een interne verbouwing aan de Albert Verweystraat. Hierbij zal een muur tussen de keuken en woonkamer worden verwijderd.

Naast de ingediende aanvragen is een vergunning verleend voor het uitbreiden en aanpassen van een vrijstaande woning en bijgebouw aan de Sprundelsebaan.