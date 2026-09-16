Inrit aan Amerlaan in Fijnaart wordt breder

De gemeente Moerdijk heeft een vergunning verleend voor het verbreden van een inrit aan de Amerlaan 21 in Fijnaart. Het besluit is op 14 september 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De eigenaar van het pand aan de Amerlaan 21 in Fijnaart mag zijn bestaande inrit breder maken. De vergunning hiervoor is verleend door de gemeente Moerdijk en werd afgelopen maandag verstuurd.

Met deze verandering kan de toegang tot het terrein worden verbeterd. De vergunning is onderdeel van de Omgevingswet en werd volgens de gebruikelijke procedure beoordeeld.