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Gemeenschapshuis D’n Heuvel in Gerwen mag exploitatie voortzetten
Stichting Leefbaarheid Gerwen heeft toestemming gekregen om Gemeenschapshuis D’n Heuvel in Gerwen te blijven exploiteren. De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.
De exploitatievergunning is formeel afgegeven door de burgemeester van Nuenen. Het betreft een vergunning zonder einddatum, wat betekent dat het gemeenschapshuis tot wederopzegging mag blijven functioneren onder beheer van de stichting.
Gemeenschapshuis D’n Heuvel is een belangrijke ontmoetingsplek in Gerwen. De vergunning zorgt ervoor dat activiteiten en bijeenkomsten hier kunnen blijven plaatsvinden. Dit biedt zekerheid voor de lokale gemeenschap.
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