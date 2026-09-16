Omgevingsplan Gerwen wordt aangepast

Vanaf 17 september ligt een concept wijziging van het omgevingsplan Nuenen c.a. voor de kern Gerwen ter inzage. Het gaat om een beleidsarme omzetting van de regels uit een voormalig bestemmingsplan. Inwoners kunnen tot en met 28 oktober reageren.

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Het omgevingsplan Nuenen c.a. bevat regels voor bouwen, wonen en ondernemen. Deze regels zorgen ervoor dat de beperkte ruimte in de gemeente goed verdeeld wordt en dat ontwikkelingen mogelijk zijn, terwijl de leefomgeving beschermd blijft. Het plan bestaat uit een tijdelijk en een nieuw deel, dat stapsgewijs wordt aangepast.

De huidige wijziging richt zich op de kern Gerwen. Het gaat om een omzetting van planologische regels uit een eerder bestemmingsplan naar het nieuwe omgevingsplan. Het concept wijzigingsplan kan vanaf 17 september 2026 worden bekeken via officiële kanalen zoals het digitale publicatieblad en de pre-omgeving van het omgevingsloket.

Inwoners met vragen zijn welkom op een inloopavond op 1 oktober in dorpshuis D’n Heuvel in Nuenen. Deze vindt plaats van zeven uur tot negen uur ’s avonds.