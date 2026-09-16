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Enexis vervangt gas afleverstation in Bakel
Enexis Netbeheer heeft een melding gedaan bij de gemeente Gemert-Bakel voor het vervangen van een gas afleverstation aan de Roessel 3 in Bakel.
De melding is op 3 september 2026 ingediend en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gaat om werkzaamheden die het behandelen, regelen en meten van aardgas betreffen.
Een melding volgens dit besluit is puur informatief en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar. Het gekoppelde zaaknummer voor deze melding is Z-2026-014068.
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