Melding bodemenergiesysteem in de Mortel

Drilling4Comfort B.V. heeft een melding gedaan voor een gesloten bodemenergiesysteem aan de Leeuwerikweg 4 in de Mortel.

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Het bedrijf wil een gesloten bodemenergiesysteem aanleggen en gebruiken op deze locatie. Dit type systeem maakt gebruik van de bodem om energie op te slaan en terug te winnen, bijvoorbeeld voor verwarming of koeling van gebouwen. De melding is op 8 september 2026 ingediend.

Een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is een kennisgeving en biedt geen mogelijkheid voor bezwaar. Het project valt onder kenmerk Z-2026-014312 en is geregistreerd met DSO-verzoeknummer 2026090802015.