Gemert-Bakel stelt lijst vast voor woningbouw en scholen

De gemeente Gemert-Bakel heeft een conceptlijst vastgesteld met prioriteiten voor woningbouwprojecten en onderwijshuisvesting. Deze volgordelijst bepaalt welke projecten vanaf 1 oktober 2026 voorrang krijgen bij transportaanvragen.

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Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft op 15 september 2026 de volgordelijst vastgesteld. Deze lijst wordt gebruikt om prioriteringsverzoeken in te dienen bij de netbeheerder. Bij het opstellen van de lijst is gekeken naar onder andere de bouwstart, het maatschappelijk belang en de verwachte opleverdatum.

Met deze lijst wil de gemeente de transportcapaciteit eerlijk verdelen tussen verschillende projecten. Zo krijgen projecten die snel kunnen starten en veel impact hebben op de gemeenschap eerder voorrang. Vanaf 1 oktober worden aanvragen volgens deze rangorde ingediend.

De lijst bevat zowel woningbouwprojecten als onderwijshuisvesting. Enkele voorbeelden zijn het project “Eyckenhage” met 67 woningen en “Deelse Kampen inclusief kindcentrum” met 800 wooneenheden. Ook scholen zoals SBO Petrus Donders staan op de lijst.

De definitieve lijst wordt vastgesteld na beoordeling van eventuele bezwaren. Projectontwikkelaars kunnen schriftelijk een zienswijze indienen als zij het niet eens zijn met hun positie op de lijst.