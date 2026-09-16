Reclamevergunning verleend voor gevel Achterstraat in Helvoirt

Burgemeester en wethouders van Vught hebben een vergunning verleend voor het plaatsen van handelsreclame aan de gevel van Achterstraat 20 in Helvoirt. De vergunning is op 8 september verzonden.

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De aanvraag betreft het plaatsen van reclame aan de gevel van een pand aan de Achterstraat 20 in Helvoirt. Burgemeester en wethouders van Vught hebben deze vergunning goedgekeurd en verzonden op 8 september 2026.

Met de verleende vergunning mag de handelsreclame worden aangebracht zoals aangevraagd. Het besluit is definitief, tenzij er binnen de wettelijke termijn bezwaar wordt gemaakt. De gemeente Vught behandelt zulke aanvragen om te zorgen dat deze voldoen aan de regels en het straatbeeld niet aantasten.