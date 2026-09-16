Vergunning voor woningaanpassing in Cromvoirt verleend

De gemeente Vught heeft een vergunning verleend voor een constructieve doorbraak in een woning aan de St.-Lambertusstraat in Cromvoirt.

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Het gaat om een aanpassing in een bestaande woning op St.-Lambertusstraat 66. De vergunning is op 10 september 2026 verzonden door het college van burgemeester en wethouders van Vught.

De constructieve doorbraak betreft een bouwtechnische wijziging binnen het pand. Dit soort aanpassingen wordt vaak uitgevoerd om meer ruimte of een nieuwe indeling te creëren.