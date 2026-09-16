Nokverhogende dakkapel toegestaan aan Michiel de Ruyterweg in Vught

Burgemeester en wethouders van Vught hebben een vergunning verleend voor een nokverhogende dakkapel aan de Michiel de Ruyterweg.

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De gemeente Vught heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een nokverhogende dakkapel op een woning aan de Michiel de Ruyterweg 145. De vergunning is op 9 september 2026 verzonden.

Met een nokverhogende dakkapel wordt de bovenkant van het dak verhoogd, waardoor er meer ruimte ontstaat op de zolderverdieping. Het is een populaire oplossing om extra woonruimte te creëren.