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Vergunning verleend voor kap van twee zomereiken in Schijf

De gemeente Rucphen heeft toestemming gegeven voor het kappen van twee zomereiken aan de Sint Antoniusstraat in Schijf.

Gevonden voor jou

Het gaat om bomen op het adres Sint Antoniusstraat 3 in Schijf. De omgevingsvergunning is verleend, waardoor de bomen binnenkort mogen worden verwijderd.

Een omgevingsvergunning is nodig om bijvoorbeeld te bouwen, slopen of bomen te kappen. Het doel hiervan is om veranderingen in de omgeving te reguleren en inzichtelijk te maken.

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