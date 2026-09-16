Parkeergarage in Waalre krijgt aangepaste inrit

De gemeente Waalre heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van de inrit van de parkeergarage aan Chromerij 1 t/m 126. Het besluit is op 9 september verzonden.

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De vergunning betreft een project waarbij de inrit van de parkeergarage aan Chromerij 1 t/m 126 wordt aangepast. De gemeente heeft hiervoor goedkeuring gegeven via een standaard procedure.

Het besluit is vorige week verstuurd. Deze aanpassing kan gevolgen hebben voor het gebruik van de parkeergarage. Het exacte tijdstip van de werkzaamheden is niet bekendgemaakt.