Nieuwe schuur met sauna toegestaan in Waalre

De gemeente Waalre heeft toestemming gegeven voor een schuur met sauna aan Winterbleeck.

Gevonden voor jou

De vergunning is verleend voor een nieuwbouwproject op Winterbleeck 4 in Waalre. Het gaat om het plaatsen van een schuur met sauna op het terrein. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer 1134235.

De aanvraag is via de gebruikelijke procedure behandeld en goedgekeurd. Dit betekent dat de bouw binnenkort kan starten, mits aan alle voorwaarden van de vergunning wordt voldaan.