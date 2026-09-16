Nieuwbouw en restauratieproject gepland aan Pastoor van Winkelstraat in Schaijk

In Schaijk wordt een groot bouwproject voorbereid aan de Pastoor van Winkelstraat. Een appartementencomplex, parkeervoorzieningen en zorgstudio's komen op de plek van bestaande bebouwing en een monumentaal pand.

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De initiatiefnemer wil aan de Pastoor van Winkelstraat 33-37 in Schaijk een appartementencomplex bouwen met twaalf startersappartementen. Dit gebeurt op de locatie van de huidige bebouwing. Ook komt er een parkeervoorziening met zestien plekken en twaalf bergingen op het bestaande parkeerterrein.

Daarnaast wordt het monumentale pand op nummer 1584 gerestaureerd. Hierin komen zes zorgstudio’s. Aan de achterkant van dit pand wordt nieuwe bebouwing toegevoegd met tien zorgstudio’s en gemeenschappelijke ruimtes.

De gemeente Maashorst en de initiatiefnemer hebben op 10 september een overeenkomst gesloten over het kostenverhaal van dit project. De initiatiefnemer ontwikkelt en realiseert het plan onder eigen verantwoordelijkheid en draagt de kosten voor benodigde vergunningen en onderzoeken.