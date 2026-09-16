Melding bodemenergiesysteem bij Bergmans Grondboringen in Westerhoven

Bij Bergmans Grondboringen in Westerhoven is een melding gedaan voor een gesloten bodemenergiesysteem.

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Bergmans Grondboringen B.V. heeft op 9 september een melding gedaan bij de gemeente Bergeijk. Het bedrijf wil op de locatie aan de Provincialeweg 9 in Westerhoven een gesloten bodemenergiesysteem aanleggen en in gebruik nemen.

Een gesloten bodemenergiesysteem is een techniek om warmte of koude uit de bodem op te slaan en te gebruiken, bijvoorbeeld voor het verwarmen of koelen van gebouwen. Deze melding is een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar.