Navigatie overslaan
Ontdek

Melding bodemenergiesysteem bij Bergmans Grondboringen in Westerhoven

Bij Bergmans Grondboringen in Westerhoven is een melding gedaan voor een gesloten bodemenergiesysteem.

Gevonden voor jou

Bergmans Grondboringen B.V. heeft op 9 september een melding gedaan bij de gemeente Bergeijk. Het bedrijf wil op de locatie aan de Provincialeweg 9 in Westerhoven een gesloten bodemenergiesysteem aanleggen en in gebruik nemen.

Een gesloten bodemenergiesysteem is een techniek om warmte of koude uit de bodem op te slaan en te gebruiken, bijvoorbeeld voor het verwarmen of koelen van gebouwen. Deze melding is een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Bergeijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.