Esdoorn in Vlijmen mag worden gekapt

De gemeente Heusden heeft een vergunning verleend voor het kappen van een esdoorn aan de Nassau Dwarsstraat in Vlijmen. Het besluit is op 3 september 2026 verzonden en treedt vier weken later in werking.

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Het gaat om een boom naast huisnummer 3, kadastraal bekend als H5621. De vergunning is geregistreerd onder nummer 2230951. De esdoorn mag worden verwijderd vanaf begin oktober.

De gemeente heeft bepaald dat het besluit pas in werking treedt na vier weken, zodat eventuele bezwaren kunnen worden ingediend. Bezwaren zijn mogelijk binnen zes weken na verzending van de vergunning.

Met deze vergunning komt een einde aan de procedure rondom het kappen van de boom in Vlijmen.