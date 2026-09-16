Bodemsanering moestuinencomplex in Heusden binnenkort van start

De gemeente Heusden heeft een vergunning verleend voor bodemsanering bij een moestuinencomplex aan de Lombardstraat.

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Het college van Heusden heeft op 4 september een vergunning verleend voor werkzaamheden aan het moestuinencomplex aan de Lombardstraat, bij de huisnummers 8 tot en met 14. De sanering moet zorgen voor een veilige en gezonde bodem.

De vergunning treedt vier weken na de verzenddatum in werking. Dit betekent dat de werkzaamheden vanaf begin oktober kunnen starten. Het project is bij de gemeente geregistreerd onder nummer 2210729.