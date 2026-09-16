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Vergunning verleend voor hondentrimsalon aan huis in Oudheusden

De gemeente Heusden heeft een vergunning verleend voor het starten van een hondentrimsalon aan de Tullensstraat 31 in Oudheusden. Het besluit is op 7 september 2026 verzonden.

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Het college van Heusden heeft toestemming gegeven om af te wijken van de regels in het Omgevingsplan. Daardoor kan er een hondentrimsalon aan huis worden gestart in Oudheusden. De vergunning heeft zaaknummer 2230519.

Het besluit is op 7 september 2026 verzonden en maakt het mogelijk om de trimsalon op de genoemde locatie te beginnen.

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