Kappen van boom langs Bergsche Maas in Doeveren vergund

In Doeveren is een vergunning verleend voor het kappen van een wilg langs de Bergsche Maas. De boom staat op een perceel met nummer F1203. De vergunning is op 7 september 2026 verzonden en treedt vier weken later in werking.

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De gemeente Heusden heeft toestemming gegeven voor het verwijderen van een boom van het type Salix alba, ook wel bekend als een wilg. Deze boom bevindt zich langs de Bergsche Maas op kadastraal perceel F1203 in Doeveren. De vergunning heeft zaaknummer 2221454.

De vergunning is op 7 september verstuurd en wordt pas vier weken daarna van kracht. Dit betekent dat de aanvragers vanaf dat moment mogen beginnen met het kappen van de boom.