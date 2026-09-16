Uitbreiding bedrijfspand Zandstraat 31a in Sint-Michielsgestel goedgekeurd

De vergunning voor het uitbreiden van een bedrijfspand aan de Zandstraat 31a in Sint-Michielsgestel is definitief. Het besluit is op 14 september 2026 toegezonden.

Gevonden voor jou

De uitbreiding van het pand is goedgekeurd als buitenplanse omgevingsplanactiviteit, waarbij ook bouwtechnische aspecten zijn meegenomen. Dit besluit is voorbereid volgens de standaardprocedure.

Het gaat om een aanvraag voor een wijziging buiten het bestaande omgevingsplan. De stukken zijn in te zien via een afspraak met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Sint-Michielsgestel.