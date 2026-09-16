Container mag een maand staan op Laagveen in Dongen

Op Laagveen 7 in Dongen mag van 1 tot en met 31 oktober een container worden geplaatst. De gemeente heeft hiervoor op 14 september een vergunning verleend.

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De omgevingsvergunning is aangevraagd voor het opslaan van roerende zaken op het terrein. De gemeente Dongen heeft het besluit geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001456.

Met een omgevingsvergunning geeft de gemeente toestemming voor activiteiten zoals bouwen, slopen of het plaatsen van objecten. Door het besluit openbaar te maken, informeert Dongen inwoners over mogelijke veranderingen in de omgeving.