Advertentie
Nieuwe kleedkamers voor VV WSC in Waalwijk krijgen groen licht
VV WSC in Waalwijk heeft toestemming gekregen om nieuwe kleedkamers te bouwen. Het besluit is op 8 september 2026 genomen door het college van Waalwijk.
De vergunning geldt voor het bouwen van kleedkamers op de locatie Akkerlaan 9 in Waalwijk. Daarbij mag worden afgeweken van regels in het omgevingsplan. Ook zijn de technische en bouwkundige aspecten goedgekeurd.
Het besluit is bekendgemaakt op 8 september 2026. De bouw van de kleedkamers biedt de voetbalclub meer ruimte en betere faciliteiten voor haar leden.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie