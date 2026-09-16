Nieuwe kleedkamers voor VV WSC in Waalwijk krijgen groen licht

VV WSC in Waalwijk heeft toestemming gekregen om nieuwe kleedkamers te bouwen. Het besluit is op 8 september 2026 genomen door het college van Waalwijk.

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De vergunning geldt voor het bouwen van kleedkamers op de locatie Akkerlaan 9 in Waalwijk. Daarbij mag worden afgeweken van regels in het omgevingsplan. Ook zijn de technische en bouwkundige aspecten goedgekeurd.

Het besluit is bekendgemaakt op 8 september 2026. De bouw van de kleedkamers biedt de voetbalclub meer ruimte en betere faciliteiten voor haar leden.